Merz sceptisch of Oekraïne-deal voor donderdag mogelijk is

JOHANNESBURG (ANP/AFP) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is sceptisch of er vóór donderdag een akkoord kan worden bereikt over het 28-puntenplan voor een einde aan de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. De Amerikaanse president Donald Trump kwam met deze deadline.

"Ik ben er nog niet van overtuigd dat de door president Trump gewenste oplossingen de komende dagen zullen worden bereikt", zei Merz bij de G20-top in Zuid-Afrika. Hij voegde eraan toe dat hij sceptisch is "of zo'n uitkomst mogelijk is, gezien de huidige verschillen".

Zondag vinden gesprekken in Genève plaats over het plan tussen de VS, Oekraïne en Europese bondgenoten. Duitsland heeft zijn nationale veiligheidsadviseur gestuurd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei op X dat hij hoopt dat deze tot resultaten leiden: "We hebben allemaal een positieve uitkomst nodig." Als Oekraïne en de VS het eens worden, zou het vredesplan worden voorgelegd aan Rusland.