Zilveren Assefa dient protest in tegen inhaalactie Hassan

PARIJS (ANP) - Sifan Hassan moet nog licht vrezen dat ze haar olympische gouden medaille op de marathon kwijtraakt. De als tweede geëindigde Tigst Assefa uit Ethiopië heeft een protest ingediend tegen de inhaalactie waarmee de Nederlandse haar in een van de laatste bochten achterliet. Dat laat het mediateam van de Olympische Spelen weten.

Hassan en Assefa liepen samen in de laatste honderden meters richting de finish op Esplanade des Invalides. De Nederlandse passeerde Assefa in de binnenbocht en kwam bijna in de hekken terecht. Assefa ziet daar iets onreglementairs in, waardoor de persconferentie met de medaillewinnaars nog even op zich laat wachten. Het protest wordt niet kansrijk geacht.