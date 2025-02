Zilveren Brand vol verwijten richting wereldkampioene Van Empel

LIÉVIN (ANP) - Lucinda Brand was niet te spreken over een actie van Fem van Empel in de slotronde van het WK veldrijden. "Ik weet niet of het nodig is iemand de hekken in te rijden", sprak de 35-jarige Dordtse voor de camera van Sporza. Brand doelde op een actie van Van Empel, die niet veel later de wereldtitel pakte.

"Op het EK had ze ook al zo'n actie. Ik vind het niet kunnen", zei Brand die haar stemming als "chagrijnig" omschreef. Ze vond dat Van Empel haar op het laatste technische stuk had gesneden. "Het was een heel mooie wedstrijd, we waren aan elkaar gewaagd. Iedereen weet dat Fem op de laatste strook sterker zou zijn. Ik zeg ook niet dat ik gewonnen zou hebben, maar dan had ik er wel vrede mee kunnen hebben. Ik was op dat technische schuine stuk net iets beter. Fem zag mij komen en stuurt naar buiten. Ik had nog geluk dat ik niet viel. Ik vind het jammer dat dit blijkbaar nodig was."

"Ik heb een supermooi seizoen gehad. Dit maakt of breekt het niet", vervolgde ze, terwijl tranen opwelden. "Dit had het wel veel mooier kunnen maken."