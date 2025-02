Bij een steekincident in Nieuwegein is een 11-jarig meisje om het leven gekomen, meldt de politie zaterdag. Er is een 29-jarige man aangehouden in verband met het incident.

Het dodelijke steekincident gebeurde op de Anemoonstraat, in het zuiden van de Utrechtse plaats. De verdachte werd daar in de buurt aangehouden.

Eerder zaterdag meldde de politie al dat het meisje in levensgevaar was. Wat de toedracht van het incident is, is niet bekend.