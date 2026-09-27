Zverev bezorgt Europa met zege op Tien de Laver Cup

LONDEN (ANP) - De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft Europa zondag met een overwinning op de Amerikaan Learner Tien de Laver Cup bezorgd. Zverev was in Londen in twee sets (7-6 (3) 6-3) te sterk voor de tegenstander van Team Wereld en haalde daarmee de beslissende punten binnen. Europa won de ontmoeting met 13-5.

Dit betekende de zesde zege voor Europa in de negen edities van dit demonstratietoernooi dat vernoemd is naar het Australische tennisicoon Rod Laver. Het evenement, dat in 2017 werd opgezet door de voormalige superster Roger Federer, vindt jaarlijks plaats. Een team van de beste Europese spelers neemt het op tegen een team van de beste spelers uit de rest van de wereld.

Team Europa stond onder leiding van de voormalige Franse prof Yannick Noah, bij Team Wereld stond de Amerikaanse voormalige nummer 1 Andre Agassi langs de baan.