Zo doet AI straks misschien je boodschappenlijstje — maar laat de supermarkt niet voor je kiezen

Je kiest wat je vanavond wilt eten, waarna een app de ingrediënten op je boodschappenlijst zet en passende aanbiedingen erbij zoekt. Zo zou winkelen in 2030 kunnen beginnen. Niet met een robot die je winkelwagen duwt, maar met software die alvast een deel van het denkwerk doet. Handig, zolang je zelf blijft bepalen wat erin gaat.

Je boodschappen beginnen bij het avondeten

Een deel van die toekomst bestaat al. Bij Albert Heijn kun je receptvideo’s van Instagram delen met de app, die met AI recepten opslaat en boodschappenlijstjes maakt. De stap van ‘dat ziet er lekker uit’ naar een lijstje wordt daarmee kleiner.

In een mogelijk 2030-scenario groeien recepten, voorkeuren en aanbiedingen verder naar elkaar toe. Je vraagt om drie vegetarische maaltijden voor twee personen, geeft aan wat er nog in de koelkast ligt en krijgt een voorstel voor de ontbrekende ingrediënten. Jij controleert het lijstje en kiest wat je daadwerkelijk koopt.

De slimste supermarkt van 2030 hoeft er helemaal niet futuristisch uit te zien.

De grootste verandering zie je misschien niet

Achter de schermen gebruiken supermarkten algoritmes om de vraag naar producten te voorspellen. Bij Albert Heijn helpen die voorspellingen bepalen wat besteld moet worden en welke winkels welke producten nodig hebben. De bedoeling: beter bevoorraden, in plaats van achter de vraag aan lopen.

Richting 2030 zou vooral die onzichtbare kant verder kunnen verbeteren. Minder vaak misgrijpen, een assortiment dat beter bij de buurt past en minder overtollige voorraad: dat is een aantrekkelijker vooruitzicht dan een pratende winkelwagen. Maar een voorspelling blijft een voorspelling. Een plotselinge rage laat zich niet keurig in een spreadsheet opsluiten.

De drone is nog geen dagelijkse bezorger

Boodschappen per drone zijn niet uitsluitend sciencefiction. In het Duitse Michelstadt begon in 2023 een proef waarbij drones en elektrische bakfietsen samen bestellingen vervoerden. De drone deed dus niet de hele rit tot aan de voordeur.

Ook presenteerde REWE in Bochum een proef met een zelfrijdende bestelbus. Daar reed een veiligheidschauffeur mee, die zo nodig kon ingrijpen en de boodschappen aan huis afleverde.

Dat zijn interessante experimenten, geen bewijs dat Nederlandse woonwijken in 2030 vol bezorgrobots staan. Voorlopig is het verstandiger zulke beelden als mogelijkheden te bekijken, niet als een bezorgbelofte.

Gemak heeft ook een keerzijde

Een app die meedenkt, kan ook meesturen. Bij persoonlijke aanbiedingen van Albert Heijn tellen onder meer eerdere aankopen mee. Voor deelname aan dat persoonlijke programma is toestemming nodig.

Daar zit de vraag voor de klant: helpt dit voorstel mij kiezen, of neem ik vooral over wat de winkel voor mij heeft geselecteerd? Een automatisch gevuld lijstje hoeft niet het lijstje te zijn dat je zelf had gemaakt. Controleer dus aantallen, merken en alternatieven voordat je bestelt.

Een handige winkelassistent is nog geen onafhankelijke inkoper.

Winkelen in 2030 zou daardoor minder zoekwerk kunnen betekenen, maar niet minder reden om op te letten. Laat de app gerust het lijstje voorbereiden. Geef hem niet automatisch het laatste woord.

Wat is al werkelijkheid?

Receptvideo’s omzetten in boodschappenlijstjes en algoritmes voor de bevoorrading bestaan al. Dronebezorging en zelfrijdende bezorgbussen zijn in Duitsland beproefd. Hoe breed zulke toepassingen in 2030 worden gebruikt, staat daarmee niet vast.

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