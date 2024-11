Zverev naar halve finale ATP Finals na zege op Alcaraz

TURIJN (ANP) - Alexander Zverev heeft de laatste vier van de ATP Finals bereikt. De Duitse nummer 2 van de wereldranglijst won op het eindejaarstoernooi in Turijn in twee sets van de Spanjaard Carlos Alcaraz: 7-6 (5) 6-4.

Zverev blijft door de zege in de race om voor de derde keer de ATP Finals te winnen. De 27-jarige Duitser deed dat eerder in 2018 en in 2021.

In de halve finale neemt Zverev het op tegen de nummer 2 uit de andere groep, de Amerikaan Taylor Fritz. De Italiaan Jannik Sinner speelt tegen de nummer 2 uit de groep van Zverev.