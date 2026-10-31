Zverev verliest als nieuwe nummer 1 van De Minaur in Wenen

WENEN (ANP) - Tennisser Alexander Zverev zal zijn nieuwe status als nummer 1 van de wereld niet bekronen met een toernooizege. De Duitser verloor in het Weens Open in de halve finales van de Australiër Alex de Minaur. De nummer 10 van de wereld had wel drie sets nodig om zich te ontdoen van Zverev: 6-4 1-6 7-6 (4).

De Minaur staat zondag in de finale tegenover de Spanjaard Carlos Alcaraz, die in de andere halve finale een einde maakte aan de zegereeks van de Rus Daniil Medvedev. Alcaraz won in twee sets: 6-4 7-6 (2). Medvedev was vorige week de winnaar in het ATP-toernooi van Almaty in Kazachstan. Hij vierde daar zijn 25e toernooizege.

Zverev nam eerder deze week met het bereiken van de kwartfinales in Wenen de eerste plek op de wereldranglijst over van de Italiaan Jannik Sinner. Hij zal ook het jaar eindigen als de nummer 1. De Duitser klaagde tijdens de partij tegen De Minaur herhaaldelijk over de ballen, die volgens hem te veel stuiterden.