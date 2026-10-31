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Jongerenprotesten monden uit in rellen in Duitsland

Samenleving
door anp
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BERLIJN (ANP/DPA) - Aanvankelijk vreedzame protesten van tienduizenden jongeren verspreid over Duitsland zijn in rellen uitgemond. In meerdere steden kwam het tot confrontaties tussen politie en demonstranten.
In Berlijn, Frankfurt en Hamburg werd de politie bekogeld met vuurwerk. Volgens de lokale autoriteiten raakten in Frankfurt meerdere politiemensen gewond.
In Hamburg werden door in het zwart geklede en deels gemaskerde mensen hekken van bouwplaatsen losgerukt en in brand gestoken. De politie joeg de menigte uiteen en zette pepperspray in.
Onderwijs
In Keulen werd een geplande demonstratie op het laatste moment verboden, omdat sommige deelnemers vuurwerk afstaken en maskers droegen. In Stuttgart werd om dezelfde redenen een demonstratie meermaals stilgelegd door de politie.
Jongeren hadden opgeroepen tot vreedzame 'GenZ-protesten' in meer dan dertig steden. Ze eisen onder meer dat er meer geïnvesteerd wordt in onderwijs en zorg en meer maatregelen tegen de stijgende levensonderhoudskosten.
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