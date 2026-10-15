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Zverev verslaat De Minaur en staat in halve finale in Shanghai

Sport
door anp
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SHANGHAI (ANP/DPA) - Tennisser Alexander Zverev heeft de halve finales bereikt van het masterstoernooi van Shanghai. De 29-jarige Duitser, binnenkort de nieuwe nummer 1 op de wereldranglijst, rekende in twee sets af met de Australiër Alex De Minaur: 6-4 6-4. Zverev had de laatste twee ontmoetingen met De Minaur nog verloren, allebei in de Laver Cup.
In de halve eindstrijd neemt Zverev het op tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina, die zijn Franse tegenstander Arthur Géa bij een achterstand van 4-1 in de eerste set zag opgeven.
Mocht Zverev het toernooi van Shanghai winnen, neemt hij over twee weken al de eerste plaats op de wereldranglijst over van de Italiaan Jannik Sinner als hij in Wenen doordringt tot de halve finales. Lukt dat niet, moet hij nog even iets langer wachten. Sinner komt dit jaar vanwege aanhoudende knieproblemen niet meer in actie.
Boris Becker was tot dusverre de enige Duitse tennisser die de wereldranglijst bij de mannen aanvoerde.
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