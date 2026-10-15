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Tientallen kinderen omgekomen bij instorting Pakistan

Samenleving
door anp
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ISLAMABAD (ANP/DPA) - Tientallen scholieren zijn in Pakistan om het leven gekomen door het instorten van een schooldak. De autoriteiten maken melding van 35 doden en meer dan 50 gewonden.
Kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud waren in Pesjawar net aan hun lessen begonnen toen het misging. Sommige slachtoffers raakten bedolven onder het puin. Reddingswerkers hadden uren nodig om gewonden te redden en lichamen te bergen.
Onder de doden bevindt zich een docente, maar verder zouden alle overleden slachtoffers kinderen zijn. Televisiebeelden tonen panische ouders en ambulances die jonge slachtoffers meenemen.
Kritieke toestand
Sommige kinderen verkeren in kritieke toestand en het dodental kan nog verder oplopen. De oorzaak van de instorting is nog onduidelijk, maar volgens de politie is de eigenaar van de school al opgepakt.
"Mijn gezin zal deze ramp nooit meer te boven komen", zei een geëmotioneerde vader die zijn twee kinderen verloor op televisie. "Mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn."
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