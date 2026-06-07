ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zverev wint voor het eerst grandslamtoernooi op Roland Garros

Sport
door anp
zondag, 07 juni 2026 om 19:48
anp070626125 1
PARIJS (ANP) - Tennisser Alexander Zverev heeft voor het eerst een grandslamtoernooi gewonnen. De 29-jarige Duitser versloeg in de finale van Roland Garros de Italiaan Flavio Cobolli in vijf sets: 6-1 4-6 6-4 6-7 (5) 6-1. De partij duurde 4 uur en 16 minuten.
De als tweede geplaatste Zverev verloor zijn drie vorige grandslamfinales, in 2020 op de US Open, in 2024 op Roland Garros en in 2025 op de Australian Open. Daarnaast strandde hij zeven keer in de halve eindstrijd van een grandslamtoernooi.
Zverev moest vaak de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Italiaan Jannik Sinner voor zich dulden. Alcaraz ontbrak dit jaar op Roland Garros vanwege een blessure en Sinner strandde dit jaar al in de tweede ronde tegen de Argentijn Juan Manuel Cerúndolo wegens fysiek ongemak.
Voor de 24-jarige Cobolli, de nummer 10 van de plaatsingslijst, was het de eerste keer dat hij in de finale van een grandslamtoernooi stond. In de halve finale hoefde hij niet in actie te komen omdat zijn landgenoot Matteo Arnaldi ziek was.
loading

POPULAIR NIEUWS

194171371_m

Nieuwe heffing op leaseauto's: €300 per maand extra voor je werkgever, ook bij hybride

16Daily-PopeTrump-articleLarge

Amerikaanse bisschoppen verstoren 250-jarig jubileum met gebed voor migranten en slaven

artikel_13641_afbeelding

De juridische valkuilen van ontslag tijdens ziekteverzuim

205412244_m

Deze nog onbekende factor heeft veel invloed op je slaapkwaliteit: 3 tips voor verbetering

236862315_m

Waarom vinden zoveel mensen matcha ineens lekker?

Scherm­afbeelding 2026-06-07 om 06.50.20

Veelvliegers delen de 34 beste reisrugzakken voor zorgeloze vakanties (vanaf 19 dollar)

Loading