3x3-basketbalsters winnen brons bij WK in Warschau

WARSCHAU (ANP) - De Nederlandse 3x3-basketbalsters hebben bij het WK in Warschau brons gegrepen. Oranje won de troostfinale tegen Azerbeidzjan met 21-14.

De twee teams troffen elkaar eerder al in de groepsfase en ook toen was Nederland te sterk (19-13). Noor Driessen, Ilse Kuijt, Lotte van Kruistum en Zoë Slagter wisten zich eerder op de dag niet te plaatsen voor de finale.

In de halve eindstrijd was Australië met 16-14 te sterk. "Dat was een pijnlijke nederlaag, want we wilden voor goud gaan", zei Driessen in het on-courtinterview na de troostfinale. "Maar aan de andere kant kwamen we hier om überhaupt een medaille te winnen. We moesten na de halve finale snel schakelen en dat hebben we heel erg goed gedaan. Ik ben blij."

Vorig jaar grepen de Nederlandse vrouwen de wereldtitel. De Nederlandse mannen werden zaterdag in de kwartfinales uitgeschakeld door zesvoudig kampioen Servië: 21-19.