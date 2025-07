Zwaardere Vingegaard begint 'in beste vorm ooit' aan Tour

LESQUIN (ANP) - Jonas Vingegaard begint zaterdag aan de Tour de France in zijn beste vorm ooit. Dat vertelde de tweevoudig Tourwinnaar tijdens een persconferentie in een hotel bij vliegveld Lille-Lesquin. De Deense kopman van Visma - Lease a Bike heeft aan spierkracht gewonnen. "Ik ben iets zwaarder, dat geeft wat meer power."

Dat geldt zeker vergeleken met de Tourstart van vorig jaar. Vingegaard was in het voorjaar zwaar gecrasht in de Ronde van Baskenland en lag twee weken in een Spaans ziekenhuis. "Dan verlies je veel spierkracht. Het is ook het grootste verschil met hoe ik toen aan de start stond. Het heeft me veel meer tijd gekost dan ik verwacht had. Ik haalde vorig jaar in de Tour een hoog niveau. Maar eigenlijk pas na een jaar voelde mijn lichaam weer als voor die val. Ik ben nu op mijn beste niveau ooit."

Zijn ploeg heeft een plan om Tadej Pogacar te verslaan en Vingegaard na 2022 en 2023 aan een derde Tourzege te helpen. "Maar dat verklap ik niet", aldus Vingegaard.

'Betere acceleratie'

De gewonnen spierkracht moet hem ook in de eerste anderhalve week helpen, wanneer het hooggebergte nog niet wordt aangedaan. De Sloveen Pogacar, die vorig jaar de Tour voor de derde keer won, is een renner die ook in ritten met een korter klimmetje aan het eind ten aanval trekt. "Ik heb nu een betere acceleratie. We hebben ook daarom gekozen om er meer aan te werken. Ik miste dat een beetje."

Maar zijn doel blijft in de eerste tien dagen vooral uit de problemen te blijven. "De grote verschillen worden toch gemaakt in de bergen", sprak Vingegaard in een bomvol zaaltje. Donderdag had Pogacar hem nog de beste klimmer ter wereld genoemd. "Een mooi compliment, maar hij was vorige maand in de Dauphiné wel beter dan ik op de langere klimmen."