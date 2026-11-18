STOCKHOLM (ANP/AFP) - De Zweedse regering wil evenals Finland en Noorwegen geen Russische sporters in actie zien binnen de landsgrenzen. "Wij zijn niet van plan om van Zweden een podium te maken voor Russische oorlogspropaganda, of voor pogingen om hun illegale aanvalsoorlog in Oekraïne te normaliseren", aldus minister van Migratie Johan Forssell tijdens een persconferentie.

Zweden kondigt het weren van Russische sporters aan in aanloop naar de WK noordse ski (langlaufen, schansspringen en noordse combinatie) in februari en maart in Falun. De internationale skifederatie FIS heeft bepaald dat Russen en Belarussen mogen meedoen onder bepaalde voorwaarden.

De Zweedse regering zint nog op een manier hoe ze de deelname van Russen kan verhinderen, want ze kan volgens de Zweedse wet overheidsinstanties als de immigratiedienst en de grenspolitie geen rechtstreekse opdracht geven om Russische sporters de toegang te ontzeggen. Vermoedelijk zal het land de visumregels aanscherpen.