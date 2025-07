Zwemmer Corbeau op WK naar finale 200 meter schoolslag

SINGAPORE (ANP) - Zwemmer Caspar Corbeau heeft zich op de WK langebaan in Singapore geplaatst voor de finale van de 200 meter schoolslag. De 24-jarige Nederlands-Amerikaanse zwemmer tikte aan in 2.08,44. Daarmee werd hij tweede in zijn halve finale en zwom hij de derde tijd in totaal. De Japanner Ippei Watanabe was met 2.08,01 de snelste.

Corbeau greep op de WK in Doha vorig jaar zilver op de 200 meter schoolslag. Later dat jaar zwom hij op de Olympische Spelen van Parijs naar het brons op dit nummer.

De finale van de 200 meter schoolslag is vrijdag.