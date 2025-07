Man (76) opgepakt voor vergiftigen kinderen op zomerkamp Engeland

Een 76-jarige verdachte is in Engeland opgepakt voor het vergiftigen van kinderen op een zomerkamp. Acht kinderen werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.

De man zit vast op verdenking van het toedienen van gif of een schadelijke stof. De politie, die geen details deelt, spreekt van een complex en gevoelig onderzoek.

De politie ontving zondag een melding over kinderen die zich onwel voelden op een kamp in het dorp Stathern in het midden van Engeland. Agenten en ambulancemedewerkers kwamen ter plaatse om alle kampkinderen te onderzoeken. De kinderen die naar het ziekenhuis werden gebracht, zijn inmiddels naar huis.