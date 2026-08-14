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Zwemmer De Groot naar EK-finale op 50 meter schoolslag

Sport
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 19:19
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SAINT-DENIS (ANP) - Koen de Groot heeft de EK-finale bereikt van de 50 meter schoolslag. De 22-jarige Limburger tikte in het Olympic Aquatic Centre van Parijs aan in 26,71. Daarmee werd hij in de halve finale tweede achter de Italiaan Nicolò Martinenghi (26,62). Simone Cerasuolo uit Italië was in de andere halve finale met 26,23 de snelste. De Groot zwom uiteindelijk de derde tijd.
De Groot had zich eerder op de dag als vierde geplaatst voor de halve finales. Caspar Corbeau, donderdag nog goed voor zilver op de 200 meter rugslag, wist zich niet te kwalificeren voor de halve finales.
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