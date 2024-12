Zwemmer Korstanje buiten medailles op 50 vrij op WK kortebaan

BOEDAPEST (ANP) - Zwemmer Nyls Korstanje heeft bij de wereldkampioenschappen kortebaan in Boedapest naast een medaille gegrepen op de 50 meter vrije slag. De 25-jarige zwemmer, die afgelopen week brons pakte op de 50 meter vlinderslag, eindigde met 20,79 seconden als vijfde.

De wereldtitel ging naar Jordan Crooks uit de Kaaimaneilanden in 20,19 seconden. Een dag eerder had hij in de halve finale het wereldrecord op 19,90 seconden gezet. Hij bleef Guilherme Santos uit Brazilië en de Amerikaan Jack Alexy voor.

Korstanje was de enige Nederlandse deelnemer op de slotdag van de WK kortebaan. Naast zijn bronzen medaille zorgde Tessa Giele met zilver op de 100 meter vlinderslag voor de enige andere Nederlandse medaille.

De Amerikaanse Gretchen Walsh pakte op de 50 meter vrije slag haar vijfde individuele gouden medaille. Met 22,83 verbeterde ze haar wereldrecord van 22,87 waarmee ze een dag eerder Ranomi Kromowidjojo uit de boeken had gezwommen.