SCHIEDAM (ANP) - In Schiedam is een tram in botsing gekomen met een auto, meldt de politie zondag. Er zijn gewonden gevallen, zowel in de tram als in de auto.

De politie spreekt van een "ernstige aanrijding", maar meldt niet hoe slecht de gewonden eraan toe zijn. "Hulpdiensten zijn hard bezig", aldus de politie.

Het incident gebeurde op de 's-Gravelandseweg in de Zuid-Hollandse stad. Als gevolg van het ongeval is de afrit A20 afgesloten.