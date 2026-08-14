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Zwemster Schouten grijpt naast EK-brons op 200 meter schoolslag

Sport
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 19:16
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SAINT-DENIS (ANP) - Zwemster Tes Schouten heeft bij de EK net naast een medaille gegrepen op de 200 meter schoolslag. In het Olympic Aquatic Centre van Parijs zwom de 25-jarige Bodegraafse met 2.22,67 de vierde tijd. De Europese titel ging in 2.19,32 naar de Russin Evgeniia Chikunova, die de Britse Angharad Evans voorbleef.
Schouten lag lang op de derde plek, maar moest in de slotfase de Ierse Mona McSharry net voor zich dulden. Die tikte aan in 2.22,43.
Op de EK in Parijs zwom Schouten woensdagavond op de 100 meter schoolslag haar eerste grote finale sinds de Spelen van 2024 en werd daarin zesde. De Bodegraafse is op de weg terug na een zware mysterieuze ziekte.
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