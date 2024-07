Zwemster Schouten naar halve finales van 100 meter schoolslag

PARIJS (ANP) - Tes Schouten heeft zich op de Olympische Spelen geplaatst voor de halve finales van de 100 meter schoolslag. Ze zwom de veertiende tijd in de series (1.06,69). De beste zestien zwemsters plaatsten zich voor de halve eindstrijd die zondag om 21.10 uur begint.

Kai van Westering heeft zich niet gekwalificeerd voor de halve finale van de 100 meter rugslag. Hij was de snelste in zijn serie (54,21), maar dat was uiteindelijk de 21e tijd van alle heats. De snelste zestien zwemmers plaatsten zich voor de halve finales.