Tientallen journalisten ondervragen Immers over Van de Velde

PARIJS (ANP) - De rond beachvolleyballer Steven van de Velde ontstane mediastorm kwam zondaggochtend onder de Eiffeltoren tot uiting. Tientallen internationale journalisten waren na zijn wedstrijd in de mixed zone van het beachvolleybalstadion, ook al wisten ze dat de in 2016 voor seks met een 12-jarige meisje veroordeelde Nederlander niet zou komen. Naar de woorden van partner Matthew Immers en de woordvoerder van NOC*NSF waren ze ook heel benieuwd, bleek uit de talloze telefoons die de gesprekken opnamen.

Immers (23) gaf aan de ontstane ophef te begrijpen. "De aandacht van de media is ergens wel logisch. Het is iets wat in het verleden is gebeurd en dat kan altijd weer boven water komen. Mij raakt de ophef ook, ik vind het jammer dat het zo groot is geworden. Het is best stressvol. Maar ik ken de Steven van de afgelopen drie jaar en daar ben ik heel blij mee."