Zwitser Meillard pakt titel op slalom bij WK skiën

SAALBACH (ANP) - De Zwitserse skiër Loïc Meillard heeft in het Oostenrijkse Saalbach de wereldtitel veroverd op de slalom. Meillard zag de als laatste gestarte Fransman Clément Noël een poortje missen. Noël was de snelste geweest in de eerste run, net voor Meillard.

Het zilver in Saalbach was voor de Noor Atle Lie McGrath, die over twee runs 0,26 seconde toegaf. Dankzij de fout van Noël was er een bronzen medaille voor de Duitser Linus Strasser.

Meillard won eerder dit WK al het goud op de teamcombinatie.