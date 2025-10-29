ECONOMIE
Zwitserse motorcoureur Dettwiler buiten levensgevaar na crash

Sport
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 13:31
SEPANG (ANP/RTR) - De Zwitserse motorcoureur Noah Dettwiler is buiten levensgevaar nadat hij zondag na een zware crash in de Grote Prijs van Maleisië was opgenomen in het ziekenhuis. Dettwiler, die uitkomt in de Moto3-klasse, onderging verschillende operaties. "Volgens de artsen is zijn situatie stabiel en niet langer kritiek", meldde zijn team CIP Green Power woensdag.
De 20-jarige coureur werd tijdens de opwarmronde van achteren aangereden door de Spaanse wereldkampioen José Antonio Rueda. Dettwiler vloog van zijn motor af en landde hard op de betonnen baan van Sepang. Volgens zijn vader had zijn zoon meerdere hartstilstanden gehad en veel bloed verloren. Ook zijn milt en longen waren beschadigd, terwijl hij tevens een open beenbreuk had.
"Hij zal nauwlettend in de gaten worden gehouden op de intensive care", meldt zijn team.
