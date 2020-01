AI van Google kan borstkanker beter opsporen dan artsen

Google heeft een computer geleerd om borstkanker op te sporen bij vrouwen. De robot zou dat nu beter kunnen dan artsen, schrijft de zoekgigant in een online bericht.

De kunstmatige intelligentie leerde aan de hand van tienduizenden röntgenfoto’s van borsten om kanker te herkennen. De eerste experimenten met de opsporingsmethode waren positief. In de VS daalde het aantal onterechte kankerdiagnoses met 5,7 procent, in het Verenigd Koninkrijk met 1,2 procent. In Amerika daalde het aantal gemiste diagnoses met 9,4 procent en in het VK met 2,7 procent. De AI van Google miste echter ook een aantal tumoren, die artsen wel opmerkten.

De kunstmatige intelligentie beschikte met enkel röntgenfoto’s wel over minder informatie dan doktoren, die bijvoorbeeld ook kennis hadden van de medische geschiedenis van een patiënt.

Wetenschappers van de Amerikaanse topuniversiteit MIT kwamen in mei al met een AI die vergelijkbare resultaten haalde als die van Google nu.