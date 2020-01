Geen toetsenbord meer nodig: met deze technologie typ je gewoon in de lucht

Het grootste voordeel van een laptop ten opzichte van een telefoon of tablet is het toetsenbord, waardoor je veel sneller teksten kan typen. Daar heeft Samsung nu een oplossing voor: met een nieuwe app kun je gewoon typen op je tafel of zelfs op je schoot.

Met de concept-app SelfieType is het mogelijk om te typen zonder toetsenbord. De camerasoftware herkent wat je aan het typen bent zonder dat er toetsen of zelfs maar geprojecteerde letters nodig zijn. Het virtuele toetsenbord is volgens Samsung compatibel met tablets en smartphones.

De smartphonegigant presenteerde de nieuwe technologie op de grote techbeurs CES in Las Vegas. Wanneer de app daadwerkelijk op de markt komt, is nog niet bekend.