Appen ook ‘handsfree’ levensgevaarlijk

Om een bekeuring te vermijden appen veel bestuurders terwijl hun mobiel in de houder in de auto zit. Een soort van hansfree. Maar dat maakt het niet minder gevaarlijk, stelt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) vast. De wet schrijft voor dat een automobilist tijdens het rijden geen telefoon mag vasthouden. Het bedienen van de mobiel terwijl die in een houder staat, is wél toegestaan.

,,Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid is appen op een telefoon die in een houder is geplaatst ook ongewenst”, stelt het SWOV in het AD. ,,Enkel een verbod op het vasthouden van een telefoon geeft dan ook een verkeerd signaal naar de weggebruikers; ten onrechte zou men hierbij kunnen denken dat appen met de telefoon in de houder wél veilig is.”