WhatsApp werkt straks niet meer op miljoenen telefoons

Door een grote update van WhatsApp werkt de berichtendienst vanaf 1 februari niet meer op miljoenen oudere telefoons. Vooral iPhones worden getroffen.

De app, die in bezit is van Facebook, zegt dat het noodzakelijk is om mensen, die oudere versies van Android en iOS hebben, te blokkeren om de veiligheid van de gebruikers te kunnen waarborgen. “Omdat we niet langer meer actief programmeren voor deze versies zullen sommige onderdelen stoppen met functioneren,” klinkt het in een blogpost van WhatsApp. “Voor een optimale ervaring adviseren we om de laatste beschikbare versie van iOS of Android te gebruiken.”

Als gevolg van de laatste update kunnen gebruikers van oude iPhones en Androidtoestellen niet langer een nieuwe account aanmaken of bestaande accounts verifiëren.

WhatsApp werkt niet meer op iPhones met iOS 8 of ouder. Wie dus een iPhone 4 of ouder heeft kan WhatsApp niet goed meer gebruiken. Mensen met een Androidtoestel hoeven zich minder zorgen te maken. Wie een toestel heeft van na 2011 kan gewoon van de berichtendienst gebruik blijven maken.