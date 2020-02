Facebook maakt nieuwe koers bekend: “Dit zal veel mensen kwaad maken”

Facebook gaat minder censureren. Mark Zuckerberg vindt vrijheid van meningsuiting belangrijker, zei hij op de Silicon Slopes Tech Summit gisteren in Salt Lake City. “Dit zal veel mensen tegen de borst stoten,” aldus de CEO van ‘s werelds grootste sociale netwerk.

“We worden steeds vaker opgeroepen om veel verschillende soorten inhoud te censureren en dat zit mij dwars,” legt de topman uit. “We gaan de content verwijderen die echt schadelijk is, denk aan berichten over terreur, kindermisbruik en aanzetten tot geweld. Maar op een gegeven moment moet er een grens getrokken worden.”

Facebook zegt vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel te hebben. “Ik denk dat deze aanpak veel mensen nijdig zal maken. Maar eerlijk, de oude methode maakte ook veel mensen kwaad, dus laten we iets anders proberen. We zullen opkomen voor de vrije meningsuiting”, benadrukt Zuckerberg. “Het is jammer dat dit zo controversieel is.”

Vorig jaar kreeg Facebook nog veel kritiek, omdat het politieke advertenties, ook als ze leugens bevatten, gewoon blijft toestaan op het platform. Ook toen was vrijheid van meningsuiting het argument.

Het gaat op dit moment niet goed met Facebook. Na tegenvallende kwartaalcijfers verloor het bedrijf donderdag tientallen miljarden aan beurswaarde.