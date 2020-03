Langste vlucht ooit door coronavirus: Boeing vliegt 15.715 kilometer

Een Boeing 787 vloog begin deze week van Tahiti naar Parijs, een afstand van maar liefst 15.715 kilometer. Met deze ‘binnenlandse vlucht’ vestigde Air Tahiti een record.

Normaal maakt het vliegtuig, dat uit hoofdstad Papeete vertrok, een tussenstop in Californië, maar door de vliegrestricties die de VS heeft ingesteld vanwege het coronavirus, kon het toestel niet landen. De piloot vloog daarom in één keer door naar Parijs. Omdat Tahiti officieel Frans grondgebied is, gaat het ook nog eens om een binnenlandse vlucht.

De langste commerciële vlucht is op dit moment 15.434 kilometer en wordt uitgevoerd door Singapore Airlines. De vlucht gaat van Singapore naar het Amerikaanse Newark.

Normaal gesproken kan een Boeing 787 maar 14.800 kilometer vliegen, maar doordat het toestel vanwege de corona-uitbraak niet helemaal vol zat, werd er minder brandstof verbruikt en lukte het om Parijs te halen zonder tussenstop.