Oud-baas Instagram was bang voor Mark Zuckerberg: “Gaat hij in de vernietigingsmodus?”

Vandaag moeten de topmannen van grote techreuzen als Amazon en Facebook zich verantwoorden in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Daarbij worden talloze e-mails openbaargemaakt, waaronder een uitwisseling tussen mede-oprichter van Instagram Kevin Systrom en Benchmark-belegger Matt Cohler.

Ze verstuurden berichten naar elkaar in 2012, nog voordat Facebook Instagram overnam voor een miljard dollar. Business Insider vertaalde de conversatie over een mogelijk overnamebod van Mark Zuckerberg. “Jij kent hem beter dan ik”, stuurt Systrom aan Cohler. “a) Gaat hij in de vernietigingsmodus als ik ‘nee’ zeg? b) Zou hij het begrijpen als we in plaats daarvan geld ophalen? c) Zou hij het begrijpen dat ik het product zelfstandig wil laten voortbestaan en dat dat niet samenvalt met wat Facebook doet met bedrijven?”

Cohler antwoordt: “a) Waarschijnlijk wel (ook als we er helemaal niet op ingaan) b) Nee, dan gaat hij juist harder in de vernietigingsmodus c) Ik denk dat hij wil dat Instagram een zelfstandige Facebook-foto-app wordt, net zoals Beluga Facebook Messenger is geworden.” Met andere woorden: Zuckerberg zal een afwijzing niet accepteren.

Uit het gesprek wordt duidelijk dat Systrom er in eerste instantie weinig voor voelt om zijn bedrijf te verkopen aan Facebook. “Ik ben niet echt geïnteresseerd,” zegt hij. “Zelfs niet voor een goede prijs.” Maar Systrom grapt even later: “Ik denk niet dat we ontkomen aan de toorn van Mark.”

Nog geen twee maanden later is Instagram in handen van Facebook.

Lees hier de hele conversatie.