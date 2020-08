Studie: Algoritme Facebook leidt je richting fake coronanieuws

Websites met fake news over gezondheid kregen alleen al in april bijna een half miljard views op Facebook. Dat, terwijl het sociale netwerk beloofde om in actie te komen tegen complottheorieën en nepnieuws.

Het algoritme werkt alleen niet echt mee, blijkt uit een nieuw rapport. Belangengroep Avaaz ontdekte dat een handjevol websites met gevaarlijk nepnieuws een gigantische hoeveelheid bezoekers kreeg via Facebook.

Incorrecte medische informatie kan dodelijk zijn, meldden onderzoekers van de London School of Hygiene and Tropical medicine eerder al. Zij konden één enkel nieuwsbericht met nepnieuws linken aan 800 coronadoden.

Webpagina’s van de 10 populairste sites met nepnieuws en complottheorieën over corona kregen bijna vier keer zoveel views op Facebook als pagina’s van de top 10 meest respectabele sites, zo waarschuwt Avaaz in een rapport.

Een wereldwijd netwerk van 82 websites verspreidde nepnieuws in minstens 5 landen en genereerde in het afgelopen jaar bijna 4 miljard views via Facebook. In april, op het hoogtepunt van de coronacrisis, piekte het webverkeer en werden de berichten 460 miljoen keer gelezen in één maand.

“Dit toont aan dat juist op het moment dat burgers betrouwbare gezondheidsinformatie nodig hadden én Facebook proactief probeerde het nieuws van belangrijke gezondheidsinstituten te pushen, het algoritme dit mogelijk ondermijnde,” klinkt het in het rapport.