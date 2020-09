‘China volgt wereldwijd 2,4 buitenlanders’

Een Chinees techbedrijf verzamelt persoonsgegevens van 2,4 miljoen buitenlanders. Zo kan China allerlei prominente figuren als politici, topmilitairen en journalisten op de voet volgen.

De Amerikaanse hoogleraar Clive Hamilton kreeg de Overseas Key Individuals Database in handen van een Chinese bron en speelde hem door naar media als The Daily Telegraph, The Washington Post en het Canadese Globe and Mail. “Als je de 14-jarige dochter bent van een politicus dan weten we dat de Chinese inlichtingendiensten je sociale media in de gaten houden”, zegt Hamilton. “Het is echt heel sinister.”

In de databank staan personalia als geboortedatum, woonadres en een loopbaanbeschrijving, maar ook berichten van sociale media, psychologische rapporten en bankgegevens. Volgens Australische media zitten er 35.000 Australiërs in het systeem, 51.000 Amerikanen en 10.000 Britten. Onder hen zijn de Australische premier Morrison, miljonairs, journalisten, hoge militairen en de zangeres Natalie Imbruglia.

Volgens beveiligingsexperts kan het niet anders dan dat deze informatie is bedoeld om buitenlanders te beïnvloeden, mogelijk ook door compromitterend materiaal te verzamelen.