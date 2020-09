Tesla rijdt met 150 kilometer per uur over snelweg. Bestuurder doet dutje

Een man reed met 150 kilometer per uur over een snelweg in Canada. Tenminste zijn auto reed. Zelf deed hij een dutje. De politie heeft hem van de weg gehaald.

Niet vanwege de hoge snelheid, wel omdat er feitelijk niemand achter het stuur zat. “Het leek alsof de wagen zelf reed, tegen 140 kilometer per uur”, zo staat in de politieverklaring. Toen de agenten achter de auto met hun lichten knipperden ten teken dat de wagen moest stoppen, versnelde de Tesla tot 150 kilometer per uur. Dat is 40 kilometer harder dan is toegestaan.

Uiteindelijk werd de chauffeur wakker en zette de auto stil. De twintiger uit British Columbia kreeg een boete voor ‘vermoeidheid achter het stuur’ en moet in december voor de rechter verschijnen.