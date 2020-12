Spectaculaire dronebeelden van instorting een na grootste telescoop ter wereld

Deze week is de op een na grootste radiotelescoop ter wereld plots ingestort. Op dronebeelden is te zien hoe de kabels, waarmee het platform van de Arecibo-radiotelescoop op Puerto Rico op zijn plaats werd gehouden, een voor een knappen.

De telescoop weegt 900 ton en het geheel heeft een diameter van 300 meter. In 2017 richtte orkaan Maria al behoorlijke schade aan. In augustus en vorige maand knapten kabels. Voor de National Science Foundation (NSF) die de beelden deelde, was de radiotelescoop niet meer te redden. Er waren plannen voor een gecontroleerde afbraak, maar die zijn niet meer nodig. Toen er nog een kabel knapte, stortte de telescoop 140 meter naar beneden.

Het Arecibo-observatorium speelde meer dan een halve eeuw lang een belangrijke rol bij allerlei astronomische ontdekkingen. De telescoop doorstond in zijn 57-jarig bestaan orkanen, de vochtigheid van de tropen en aardbevingen, maar nu werd het hem te veel. “Het is een groot verlies,” zei Carmen Pantoja, professor aan de University of Puerto Rico eerder tegen The Guardian. “Het was een belangrijk hoofdstuk uit mijn leven.”

Bekijk hier de beelden: