Algoritme voorspelt succesvol wie de Mol is

Elke zaterdagavond opnieuw proberen meer dan een miljoen Nederlanders te ontdekken wie de boel bedondert in Wie is de Mol? Maar een computer is daar mogelijk veel beter in. Er is een algoritme ontwikkeld dat nu al denkt te weten wie de Mol van dit seizoen is.

Het ‘Moldel’, bedacht door masterstudent Computer Science Haico Dorenbos van de Universiteit Twente, baseert de uitkomst op vijf variabelen, namelijk de antwoorden, die de afvallers in de eindtest gaven, de jokers en vrijstellingen die de Mol gemiddeld minder vaak inzet en hoe vaak deelnemers in beeld komen. “De Mol blijkt namelijk significant minder in beeld te komen tijdens de eerste vijf afleveringen.” Verder speelt mee hoe actief spelers zijn op social media in de opnameperiode van Wie is de Mol? en wordt er een persoonlijk profiel gemaakt van de deelnemers.

“Het Moldel neemt misschien wat kijkplezier weg en sommige fans vinden dit te ver gaan”, erkent Dorenbos. “Maar ik wil hiermee aantonen waartoe algoritmes in 2021 in staat zijn.” In eerdere seizoenen wist het algoritme de Mol goed te voorspellen. In de finale zat de computer altijd goed, maar meestal lukte het al in eerdere afleveringen om de opperbedrieger te ontmaskeren.

Wie op basis van de eerste zes afleveringen van dit seizoen de Mol is volgens het algoritme? Marije Knevel staat met 50 procent bovenaan, gevolgd door Splinter Chabot (40 procent).