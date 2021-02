Tientallen Boeings 777 aan de grond gehouden na motorfalen

De Amerikaanse vliegtuigfabrikant Boeing heeft geadviseerd om wereldwijd tientallen Boeings 777 aan de grond te houden, nadat de motor uitviel bij een van de toestellen. “Het vliegtuig begon hevig te schudden en we verloren hoogte.”

Het toestel met 231 passagiers aan boord moest zaterdag na de motorpech terugkeren naar de luchthaven van Denver. United Airlines en de twee grootste luchtvaartmaatschappijen van Japan hebben daarop besloten om 62 vliegtuigen voorlopig niet meer te gebruiken.

Ook Korean Air houdt zes Boeings aan de grond. In totaal zijn er 128 vliegtuigen met hetzelfde type motor als het toestel in Denver die niet meer de lucht in mogen, stelt Boeing.

Ondertussen wordt er onderzocht wat er aan de hand is. De vlucht van Denver naar Honolulu kampte met een mankement aan de rechter motor. Brokstukken werden gevonden in een woonwijk in de buurt van het vliegveld.

Volgens het eerste onderzoek van de Amerikaanse National Transportation Safety Board (NTSB) waren twee ventilatorbladen van de motor stuk en andere bladen beschadigd. Passagiers hoorden naar eigen zeggen ‘een grote explosie’ vlak na het opstijgen. “Het vliegtuig begon hevig te schudden en we verloren snel hoogte,” vertelt passagier David Delucia aan BBC News.