Nasa verborg geheime boodschap in parachute Marslander: dit is de betekenis

Aan de binnenkant van de parachute waarmee de Perseverance vorige week op Mars landde zat een geheime boodschap verborgen. Het kostte het internet welgeteld zes uur om de code te kraken.

Het ging om een binaire code. Dat wil zeggen dat er slechts twee symbolen zijn gebruikt, meestal een 0 en een 1, in dit geval waren het rode en witte vlakken. Wat er stond? Dare mighty things, het motto van het Nasa-team van de Perseverance, aangevuld met de coördinaten van het Jet Propulsion Lab in Pasadena, waar Nasa onbemande voertuigen bouwt.

Het is niet de eerste keer dat Nasa een Marsrover een boodschap meegeeft. Zo stond er in de wielen van Curiosity in morsecode JPL. de afkorting van Jet Propulsion Lab. De letters verschenen zo op het oppervlak van Mars toen het voertuig er rondreed.

