Deze landen produceren het meeste elektronisch afval

Laptops, smartphones, maar ook elektrische auto’s: ze zijn een keer versleten en belanden dan bij het afval. Welke landen produceren het meest van deze zogenoemde e-waste?

Volgens de Global E-waste Monitor werd er in 2019 zo’n 53,6 miljoen ton elektronisch afval geproduceerd. In vijf jaar tijd nam deze hoeveelheid met 21 procent toe. In absolute zin gooit China de meeste elektronische apparatuur weg, namelijk 10,1 miljoen ton. Per hoofd van de bevolking valt het met 7,2 kilo erg mee.

Veel Europese landen zit op zo’n 20 kilo per capita. Noorwegen gaat op kop met 26 kilo per hoofd van de bevolking, maar daar rijden bijzonder veel elektrische auto’s rond die aan het eind van hun levensduur erg veel afval produceren. Ook de andere Scandinavische landen, het Verenigd Koninkrijk en Nederland staan hoog op de ranglijst.