Google stopt met cookies verzamelen

Google gaat stoppen met het gebruik van cookies om data te verzamelen voor gepersonaliseerde advertenties. Ook gaat de zoekmachinegigant geen andere manieren inzetten om aan persoonlijke gegevens van gebruikers te komen.

Dat schrijft David Temkin, verantwoordelijk voor de privacy rond advertenties in een blog op de Google-site. “Vandaag geven we de helderheid dat, zodra we zijn gestopt met het gebruik van third party cookies, we geen andere methoden ontwikkelen om het surfgedrag van individuele gebruikers te volgen. Ook zullen we dit niet gebruiken in onze producten,” klinkt het.

Volgens deskundigen heeft Google geen keus. “Klanten hebben steeds beter door dat hun gegevens ongevraagd worden gebruikt”, zegt Brian Wieser van het bedrijf GroupM tegen persbureau AP. “Bedrijven stellen zich de vraag: wil ik echt mijn klanten irriteren met berichten die het gevoel van privacyschending oproepen? Het antwoord is nee.”

Google blijft wel het gedrag van klanten volgen via de zoekmachine zelf, Google Maps en YouTube.