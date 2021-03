Geeft je snelheidsmeter echt een hogere snelheid aan? En 5 andere automythes doorgeprikt

Die auto die doorrijdt tot de wegversmalling om zich er dan tussen de wringen, is die echt zo asociaal? En is een dieselauto wel zoveel slechter voor het klimaat? Als het op auto’s aankomt, denken we allemaal expert te zijn, maar hoe zit het echt?

Bij een wegversmalling doorrijden tot het einde en dan pas invoegen is asociaal

Niet waar. Het is efficiënter voor de verkeersdoorstroming om pas op het laatste moment in te voegen. Zo wordt het tegenwoordig ook geleerd op rijles. Dieselauto’s zijn slechter voor het klimaat

Niet waar. Diesels produceren minder CO2 en zijn dus beter voor het klimaat. Wel komen er meer stikstofoxiden vrij, waardoor ze slechter zijn voor de luchtkwaliteit. Automaten verbruiken meer

Niet waar. Tegenwoordig is het verbruik gelijk of zelfs lager dan bij handmatig schakelen. Dat komt door de dubbele koppeling. De snelheidsmeter geeft een hogere snelheid aan

Waar. De meter mag nooit een lagere dan de werkelijke snelheid aangeven. Omdat de exacte snelheid zonder ijking onmogelijk weer te geven is, zitten de meeste tellers er een paar procent boven. Je moet geen startkabels gebruiken.

Waar. Bij moderne auto’s kan de spanningspiek die een startkabel veroorzaakt bepaalde systemen ontregelen. Duitse auto’s zijn het degelijkst, Franse het meest comfortabel

Beiden onwaar. Japanse auto’s zijn het betrouwbaarst, blijkt steeds weer uit statistieken. Franse auto’s waren vroeger het meest comfortabel, tegenwoordig niet meer.