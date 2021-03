Man koopt digitaal plaatje voor 60 miljoen, is ook gratis te zien

Een anonieme koper heeft gisteren 60 miljoen euro betaald voor een digitaal kunstwerk van grafisch kunstenaar Beeple. Het werk werd verkocht in de vorm van een Non-Fungible Token (NFT).

Waar je een Rembrandt of Van Gogh alleen in een museum kunt bekijken, is digitale kunst voor iedereen gratis op de laptop te zien. Dat moet anders, vinden de bedenkers van de Non-Fungible Token (NFT). Een NFT, letterlijk niet-vervangbare token, zorgt ervoor dat een digitaal object – het kan ook een Twitterbericht zijn – uniek wordt en zo eigendom kan worden van een liefhebber.

Met NFT’s is het mogelijk om een eigendomsbewijs en een prijskaartje te hangen aan berichten op social media, grafische kunst of andere digitale objecten die in principe toegankelijk zijn voor iedereen. In dit geval kocht iemand via een NFT het werk van Beeple, getiteld Everydays: The First 5.000 Days, dat werd geveild door het bekende veilinghuis Christie’s. Die verbindt het unieke serienummer van de NFT, waarvoor je betaalt in cryptomunten, aan de nieuwe eigenaar.

Investering

In korte tijd is de aandacht voor NFT’s geëxplodeerd. De markt is in februari verdubbeld in waarde. De veiling door Christie’s maakt duidelijk dat de kunstwereld de technologie serieus neemt. De NFT’s worden gezien als goede investering: eigenaren hopen ze later met winst te verkopen.

Ander bekend voorbeeld van een NFT is de eerste tweet ooit, die van Twitter-oprichter Jack Dorsey. Voor zijn bericht van 21 maart 2006, waarin niets meer staat dan ‘Just setting up my twttr’, is al 2,5 miljoen dollar geboden en dat bedrag loopt nog op.