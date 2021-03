Slecht nieuws als je je Netflix-abonnement deelt

Slecht nieuws voor mensen die een Netflix-account delen met een ander, je ouders, de buren, vrienden. Dat doen nu veel mensen, want Netflix heeft wel een beperking met hoeveel toestellen je tegelijk kunt streamen en kijken, maar niet aan het aantal huizen waar die toestellen staan.

Sommige gebruikers in de VS krijgen meldingen vaan Netflix waarin ze worden gevraagd te verifiëren dat ze in hetzelfde huis als de accounthouder wonen.

In het bericht staat: “Als je niet bij de eigenaar van dit account woont, heb je je eigen account nodig om te blijven kijken.”

Gebruikers worden vervolgens gevraagd een code te gebruiken die naar de accounteigenaar is gestuurd of per e-mail is verzonden om door te gaan.

Netflix wil kennelijk tegen gaan dat mensen op verschillende adressen samen een abonnement delen.

In de algemene voorwaarden van Netflix staat: “De Netflix-service en alle inhoud die via de service wordt bekeken, zijn alleen voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik en mogen niet worden gedeeld met personen buiten je huishouden.”

Kennelijk overweegt Netflix werk te maken van die bepaling. Dan wordt voor tientallen miljoenen Netflix-gebruikers de service een stuk duurder