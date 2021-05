Pas op voor virus op je smartphone dat geld van je rekening haalt

Al tienduizenden mensen zijn slachtoffer geworden van een virus dat op slinkse wijze je smartphone weet binnen te dringen en dan probeert via je bank-app geld van je rekening te halen. Alleen Android-telefoons worden aangevallen.

Het virus verspreidt zich via een sms'je waarin je naar een app wordt gestuurd die je moet downloaden om een verwacht pakketje te kunnen volgen. De app staat niet in de Google Play-store maar moet je handmatig installeren. Als je dat doet, installeer je dus ook het virus. Bij een overboeking via internetbankieren probeert het virus het bedrag en de ontvanger van het geld aan te passen, zodat je dus geld naar criminelen stuurt.

Pas daarom op met verdachte sms'jes en download geen apps behalve via de Google Play-store. Heb je dat toch gedaan, dan zit er volgens experts weinig anders op dan je telefoon terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, wat betekent dat je foto's, berichten en andere persoonlijke data kwijt bent, als je er geen back-up van hebt.