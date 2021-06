Consumentenbond eist 1,5 miljard euro van TikTok

TikTok moet 1,5 miljard euro aan Nederlandse kinderen betalen. Dat eist de Consumentenbond in samenwerking met Stichting Take Back Your Privacy. De bond dient een schadeclaim in bij het Chinese moederbedrijf ByteDance.

Ieder kind zou recht hebben op een bedrag van ongeveer 1000 euro, omdat TikTok jarenlang privégegevens heeft verzameld van kinderen om daarmee advertentie-inkomsten te genereren.

"De handelwijze van TikTok is pure uitbuiting. Het bedrijf verdient honderden miljoenen per jaar over de rug van kinderen", aldus directeur Sandra Molenaar.

De data van de Nederlandse kinderen hebben ByteDance een deel van de 37 miljard dollar winst van vorig jaar bezorgd. De gegevens kwamen ook nog in het buitenland terecht waardoor niet gegarandeerd kan worden dat ze veilig zijn opgeslagen.

Gaat het bedrijf niet op de schadeclaim in dan stapt de Consumentenbond naar de rechter.