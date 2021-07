Je smartphone kan radioactieve straling meten

Mocht je nog eens in een kernramp terechtkomen dan kunnen wetenschappers met je smartphone vaststellen aan hoeveel straling je bent blootgesteld. Dat doen ze door de weerstanden uit te lezen.

De onderzoekers van het nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN hebben een nieuwe techniek ontwikkeld waarmee ze nauwkeurig de stralingsdosis kunnen bepalen. Dat is handig, omdat zo direct kan worden gezien wie snel medische hulp nodig heeft.

In een smartphone zitten tien tot twintig weerstanden die aluminiumoxide bevatten. Dit zit ook in professionele dosimeters. “Wanneer ons lichaam aan dit soort straling wordt blootgesteld, absorberen de weerstanden in onze smartphone die we op zak hebben een deel van de stralingsenergie”, legt Olivier Van Hoey, dosimetrie-expert bij SCK CEN, uit.

“Dat zorgt voor veranderingen in het materiaal, waardoor er achteraf zichtbaar licht vrijkomt als we de weerstanden belichten. Het zichtbaar licht dat vrijkomt is een maat voor de stralingsdosis waaraan de persoon blootgesteld is. Hoe meer licht, hoe meer straling.”