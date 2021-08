Chinese kinderen mogen nog maximaal 3 uur per week gamen

De Chinese regering legt het gamen voor kinderen steeds meer aan banden. Nieuwste regel: ze mogen alleen nog van 8 tot 9 uur 's avonds gamen op vrijdag, in het weekend en op feestdagen. Maximaal drie uur per week dus.

Omdat het aantal gameverslaafden volgens Beijing toeneemt in China mochten minderjarigen tot nu toe anderhalf uur per dag gamen en drie uur in de vakanties. Die regel is dus fors aangescherpt.

Volgens persbureau Xinhua wordt het gamingbedrijven onmogelijk gemaakt om buiten deze uren nog games aan te bieden aan minderjarigen. Ook zijn ze verplicht om persoonsgegevens te verifiëren.

De toezichthouder op de gamingsector heeft Xinhua ook nog laten weten meer inspecties uit te gaan voeren bij bedrijven om er zeker van te zijn dat ze tijdslimieten en antiverslavingsmaatregelen hebben ingesteld.

De nieuwe regels komen middenin een tijd waarin Beijing hardhandig optreedt tegen grote techgiganten als Alibaba en Tencent. Dat heeft al geleid tot flinke dalingen van de aandelenkoersen van de Chinese techbedrijven.