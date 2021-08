Doorbraak: dit land legt de macht van Google en Apple aan banden (een beetje)

De machtspositie van Google en Apple met betrekking tot hun app-winkels is veel app-makers een doorn in het oog. Zuid-Korea doorbreekt het duopolie nu. Het wordt gezien als een precedent.

In Zuid-Korea mogen app-makers hun apps nu ook direct aan de klant aanbieden. Dat hoeft niet langer via de Play Store van Google of de App Store van Apple. Beide tech-giganten reken forse commissies tot wel 30 procent aan een ieder die een app via hun store wil aanbieden. Ook een deel van de abonnementskosten van sommige apps gaat rechtstreeks naar de tech-reuzen. Bedrijven als Spotify en Epic Games zijn daar al heel lang op tegen.

Epic Games, vooral bekend van Fortnite, begon eerder al een rechtszaak in de VS tegen Apple en installeerde een eigen betaalmethode in de app. Apple verwijderde vervolgens alle games van Epic uit de Store: het was tegen de gebruiksvoorwaarden van de App Store. Ook de Europese Commissie heeft de strijd aangebonden met Apple na een klacht van Spotify.

De nieuwe wet van Seoul, waardoor bedrijven dus apps rechtstreeks aan klanten mogen aanbieden, zien experts als een belangrijk precedent. "Wetgevers en procesadvocaten in Noord-Amerika en Europa onderzoeken ook de factureringsregels van de app-stores, en de overheersende politieke stemming is vijandig geworden tegenover de enorme hoeveelheid macht die in handen is van de grote techbedrijven’, zegt analist Guillermo Escofet tegen persbureau Bloomberg.