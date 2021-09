WhatsApp werkt vanaf november niet meer op deze telefoons

Op een aantal smartphones wordt WhatsApp vanaf 1 november niet meer ondersteund. De enige oplossing is een nieuwe telefoon kopen.

Je smartphone moet minimaal op iOS 10 of nieuwer draaien of op Android 4.1 of nieuwer. Op oudere smartphones worden geen updates meer uitgevoerd en zal WhatsApp dus binnen afzienbare tijd helemaal niet meer werken.

Dat betekent dat wie een iPhone 4 of 4S heeft geen ondersteuning meer krijgt van WhatsApp. Deze telefoons verschenen in 2012 net als Android 4.1. Gebruikers van de Android-telefoons kunnen bij de instellingen opzoeken welke versie er op hun telefoon draait.

In het geval je een oudje hebt, stopt WhatsApp overigens niet acuut op 1 november, maar doordat de ondersteuning en updates ophouden zal het niet heel lang duren voor je echt een nieuwe telefoon moet kopen.